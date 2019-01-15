Во время новогодних каникул в пожарах погибли сотни россиян

В МЧС считают, что статистика гибели несовершеннолетних свидетельствует о недостаточных мерах безопасности.

Во время новогодних каникул в России произошло более 5,4 тысячи пожаров, погибло 348 человек. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС — главный госинспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев. Его слова цитирует РИА "Новости".

— По оперативным данным, в период проведения новогодних и рождественских праздников произошло 5442 пожара, на которых погибло 348 человек, в том числе дети, — сказал Еникеев.

По его словам, статистика гибели несовершеннолетних свидетельствует о недостаточных мерах безопасности. Рост гибели детей в праздники зарегистрирован в 24 субъектах РФ и составил 31,5% (100 детей, 76 детей за аналогичный период 2018 года).

Еникеев отметил, что на учёт поставлены 1,2 миллиона жилых территорий, где есть многодетные семьи. Помимо этого, взяты под контроль 217 тысяч жилых домов с низкой пожарной устойчивостью.

Он добавил, что на учёт поставлены 4,2 тысячи магазинов, торгующих пиротехнической продукцией. Было проведено 233 проверки, выявлено 397 нарушений обязательных требований, к ответственности привлечено 16 юридических и 68 должностных лиц.

Ранее в МЧС назвали число детей, погибших в пожарах за 2018 год.