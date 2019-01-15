МЧС предложило не отключать зимой многодетным семьям свет и газ за долги

Как пояснили в ведомстве, к подобным неплательщикам следует применять другие методы воздействия.

МЧС России предлагает запретить отключать малообеспеченным и многодетным семьям электричество и газ из-за задолженностей. Об этом сообщил руководитель департамента надзорной деятельности, главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

— В зимний период предлагается исключить случаи отключения малообеспеченных и многодетных семей от газо- и электроснабжения за неуплату коммунальных услуг, — сказал он на селекторном совещании.

Как пояснил Еникеев, оставшиеся без света и газа вынуждены греться опасными способами. В качестве примера он привёл случай в одном из регионов, где семья развела костёр дома и устроила пожар. По мнению главного госинспектора, к должникам из малоимущих и многодетных семей следует применять другие методы воздействия.