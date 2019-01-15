"Не знала, куда обратиться". Москвичка рассказала, почему бросила дочек одних

Появились новые подробности об инциденте в Москве с двумя маленькими девочками, которые были найдены истощёнными одни в закрытой на замок квартире. ГУ МВД столицы обнародовало видео с матерью малышек.
В полиции она рассказала, что не общается с бывшим мужем и не знала, куда обратиться за помощью. По словам женщины, из квартиры она вышла ненадолго вместе с новорождённым малышом и семилетним сыном по срочным делам.
— Не знала, куда обратиться, — говорит женщина, отвечая на вопрос о том, почему не обратилась за помощью в социальные службы.
После того как из-за детского плача дверь квартиры была вскрыта, полицейские увидели печальную картину: истощённые дети находились в грязной квартире без одежды.
У младшей было выявлено переохлаждение: малышка пыталась самостоятельно помыться и не рассчитала температуру воды.
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