Голикова рассказала, когда убыль населения России сменится приростом

Замглавы кабмина отметила, что смертность трудоспособных граждан за последнее десятилетие снизилась на 44%.

Наблюдающаяся сейчас в России естественная убыль населения в 2023–2024 годах сменится приростом. Этот прогноз озвучила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

— Мы рассчитываем, что негативная тенденция по естественной убыли населения начнёт меняться в 2023–2024 годах, — сказала вице-премьер во время выступления на Гайдаровском форуме.

По словам Голиковой, за 11 месяцев 2018 года смертность населения страны превысила рождаемость на 193 тысячи человек. Самая большая убыль (семь человек на тысячу жителей) отмечена в пяти областях: Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской. На Северном Кавказе, в Якутии, Туве и Тюменской области наблюдалась обратная ситуация: в этих регионах зафиксирован естественный прирост населения. Вице-премьер также сообщила, что смертность трудоспособного населения за последнее десятилетие снизилась на 44%.