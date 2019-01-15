Медведев перечислил основные риски для мировой экономики

Глава правительства отметил, что "эти вызовы сейчас в полный рост сохраняются перед нами".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал высокий уровень неопределённости, масштабы цифровой трансформации и рост протекционизма основными рисками для мировой экономики. Об этом сообщает ТАСС.

— Это и высокий уровень неопределённости, который затрагивает практически все стороны общественной жизни, скорость и масштабы цифровой трансформации, которая несёт в себе как и огромные возможности, так и связанные с этим риски, в том числе необходимость постоянной модернизации инфраструктуры, а это очень дорого, — сказал премьер на пленарном заседании Х Гайдаровского форума.

Медведев отметил, что некоторые из вызовов, появившихся за последние десять лет, были неожиданными. И теперь перед ними стоят как развитые, так и развивающиеся экономики.

Он добавил, что другими вызовами являются обострение конкуренции и рост протекционизма, изменение традиционных рынков и появление новых. Прежде всего речь об энергетике, где появляются новые экологичные источники, растёт протекционизм.

Ранее участников и организаторов Гайдаровского форума приветствовал президент России Владимир Путин, отметив значимость мероприятия.