Целились в здание. Офицеров Нацполиции облили краской у консульства РФ в Одессе

Нарушителя задержали на месте, за выходку ему грозит административная ответственность.

Украинские националисты во время митинга у консульства РФ в Одессе в поддержку моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе, случайно облили красной краской сотрудников Нацполиции. Об этом сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, один из демонстрантов метнул банку с краской в здание дипмиссии, но промахнулся. Под "огонь" попали стоявшие у здания офицеры. Нарушителя задержали на месте, ему грозит административная ответственность. Форостяк добавил, что всего в результате митинга под стражу было взято двое особо буйных протестующих.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре суда и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года.