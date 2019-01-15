Арестованные украинские моряки отказались давать показания в суде

Они сослались на статью 17 Женевской конвенции, которая даёт право озвучивать минимум информации о себе.

Украинские моряки, которые были задержаны, а затем и арестованы после провокации у Керченского пролива, отказались сегодня давать показания в суде. Об этом сообщает РИА "Новости".

— На дальнейшие вопросы отказываюсь отвечать в соответствии со статьёй 17 Женевской конвенции, — заявили по очереди фигуранты дела.

Напомним, в суде рассматривается вопрос о продлении морякам срока ареста до 6 апреля. Открытой для прессы была только часть слушания.

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года.