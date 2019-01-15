"Не повод их хоронить". Медведев прокомментировал падение криптовалют в цене

Российский премьер отметил, что светлые и тёмные стороны есть у любого общественного явления.

Падение курса криптовалют не повод их хоронить, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе выступления на Гайдаровском форуме. Нужно пристально наблюдать за тем, что с ними происходит, добавил он.

— Стоимость некоторых криптовалют, как известно, упала в пять раз. Но это, конечно, не повод их хоронить, — сказал Медведев.

Он отметил, что у криптовалют есть светлые и тёмные стороны, как и у любого общественного явления. И что нужно пристально наблюдать за тем, что с ними происходит. Он добавил, что 2018 год показал "исключительную волатильность" криптовалют.

В прошлом году Дмитрий Медведев заявил о том, что вопрос разработки законов о криптовалюте нельзя игнорировать.