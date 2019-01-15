Роспотребнадзор опроверг информацию СМИ об экспертизе комикса о Дэдпуле

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Роспотребнадзор опроверг информацию СМИ об экспертизе комикса о Дэдпуле

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Фото: © кадр из фильма "Дэдпул" / реж. Тим Миллер

Роспотребнадзор не аккредитовал экспертов на проведение экспертизы материалов комиксов издательства Marvel Comics о Дэдпуле на предмет пропаганды нацизма. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что ведомство в связи с законодательством не имеет полномочий по проведению каких-либо экспертиз.

— Также Роспотребнадзор... не аккредитовал экспертов на право проводить экспертизу материалов, планируемых к изданию с маркировкой 18+, равно как проводить их экспертизу, — отметили в федеральной службе.

Сообщается, что Роспотребнадзором было лишь направлено обращение в издание с целью устранить допущенные в публикациях неточности.

СМИ ранее сообщили, что издательство отказалось от публикации одной из глав комикса о супергерое после консультаций с экспертом Роспотребнадзора, который заявил, что один из отрицательных персонажей пропагандирует нацизм.

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