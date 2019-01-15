Медведев вслед за Путиным пересел на лимузин из проекта "Кортеж"

На люксовом российском автомобиле премьер-министр сегодня прибыл на Гайдаровский форум.

Новый автомобиль отечественного производства Aurus (проект "Кортеж") станет основным для поездок главы кабмина Дмитрия Медведева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря председателя правительства Олега Осипова.

Сегодня Медведев прибыл на автомобиле Aurus к зданию РАНХиГС, где проходит 10-й Гайдаровский форум.

— Поездка не первая, но председатель правительства начал использовать автомобиль в новом году. [Aurus] будет основной машиной, — сказал Осипов.

Автомобили из проекта "Кортеж" были разработаны ФГУП "НАМИ" для первых лиц государства. В линейку входят лимузин, седан, микроавтобус и внедорожник. Последний пока не представлен.

Ранее Лайф сообщал, что постепенно госслужащие пересядут на автомобили проекта "Кортеж". Регулярные поездки на автомобиле Aurus совершает президент России Владимир Путин. По его словам, это очень хорошая и удобная машина.