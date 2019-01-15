Эрдоган заявил о "большой вероятности" встречи с Путиным 23 января

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что есть "большая вероятность" его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 23 января. По его словам, переговоры запланированы тет-а-тет.

— Я с Путиным встречусь один на один. Кроме этого, у нас запланирован трёхсторонний саммит, мы с Путиным и Рухани встретимся, эта встреча на повестке дня, пока точной даты нет, но мы продолжим в ближайшее время наши переговоры в рамках Астаны, — заявил Эрдоган.

9 января в Кремле подтверждали, что готовится визит Эрдогана в Россию. Песков отмечал, что лидер Турции приедет в нашу страну в ближайшее время, но подробностей не уточнял.