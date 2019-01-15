В Киеве задержан предполагаемый поджигатель Киево-Печерской лавры

Правоохранители рассказали, что мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями.

В Киеве задержали предполагаемого поджигателя Киево-Печерской лавры. Им оказался 24-летний мужчина без определённого места жительства. Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко в своём Facebook.

— В пожаре никто не пострадал, огнём повреждено 400 квадратных метров площади. Проведён осмотр места происшествия, в результате которого не установлены повреждения любых церковных ценностей, — написал Крищенко.

Он отметил, что мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями. За поджог мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Пожар произошёл 14 января. Позже в УПЦ заявили, что возгорание произошло в здании, находящемся вне территории комплекса.