В Киеве задержан предполагаемый поджигатель Киево-Печерской лавры

В Киеве задержали предполагаемого поджигателя Киево-Печерской лавры. Им оказался 24-летний мужчина без определённого места жительства. Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко в своём Facebook.
— В пожаре никто не пострадал, огнём повреждено 400 квадратных метров площади. Проведён осмотр места происшествия, в результате которого не установлены повреждения любых церковных ценностей, — написал Крищенко.
Он отметил, что мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями. За поджог мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Пожар произошёл 14 января. Позже в УПЦ заявили, что возгорание произошло в здании, находящемся вне территории комплекса.
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