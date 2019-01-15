Вторая смерть с начала года. Эпидемия кори на Украине набирает обороты

За последние две недели корью заболели почти три тысячи жителей Незалежной, из них 1680 — дети.

Власти Украины бьют тревогу из-за эпидемии кори. Ситуация накалилась с началом 2019 года: за последние две недели в Незалежной зафиксировали почти три тысячи заболевших, а также два смертельных случая.

— За вторую неделю 2019 года корью заболело 2767 человек: 1087 взрослых и 1680 детей, — информирует центр общественного здоровья Минздрава Украины. — На второй неделе 2019 года от осложнений кори умер житель Житомирской области. Мужчине было 49 лет, и у него не было ни одной прививки от кори. Минздрав Украины выражает соболезнования родным. Это уже второй смертельный случай от кори в наступившем году.

К слову, в 2018 году на Украине умерло от кори или её осложнений 16 человек. Причём власти утверждают, что в стране достаточно вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения, а проблема заключается лишь в том, что многие украинцы отказываются делать прививки себе и своим детям. С начала года в ряде регионов даже была запущена обязательная вакцинация в детсадах и школах, но о результатах судить тяжело: многие дети лишь недавно вернулись с каникул, а многие родители просто не пускают детей на уроки, опасаясь заражения.

Корь — вирусная инфекция, при которой возникают интоксикация, лихорадка и особая сыпь, а также поражаются слизистые оболочки органов зрения и дыхательных путей. Корь очень опасна осложнениями и может привести к летальному исходу.

Болезнь передаётся воздушно-капельным путём и примечательна своей контагиозностью, то есть заразностью. Так, если в многоэтажном доме есть заболевший корью, то от него могут заразиться дети, которые даже не были с ним в контакте, но проживают в этом доме.