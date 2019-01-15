В РЖД рассказали, когда отправятся первые поезда с невозвратными билетами

Пилотный проект запускается по маршрутам Москва — Воронеж и Москва — Ижевск, дальнейшее развитие зависит от его результатов.

Первые поезда с невозвратными билетами отправятся в путь 19 апреля. Об этом сообщил сегодня генеральный директор Федеральной пассажирской компании Пётр Иванов.

— Мы начинаем реализацию невозвратных билетов, как и планировалось, с 20 января 2019 года на поезда с 19 апреля, то есть глубина продаж — 90 дней, — пояснил он.

Иванов отметил, что на ряде маршрутов ФПК невозвратные билеты будут внедряться поэтапно. В качестве "пилотного полигона" определены два маршрута: Москва — Воронеж и Москва — Ижевск. В первом случае это будут двухэтажные поезда с сидячими местами, во втором — поезда с купейными вагонами.

По итогам пилотного проекта в компании примут решение относительно введения невозвратных билетов на других направлениях.

Ранее сообщалось, что введение такого тарифа позволит сэкономить от пяти до 20% от стоимости билета. Разница будет варьироваться в зависимости от сезона поездки и направления.