В жилых домах Москвы пройдут внеплановые проверки газового оборудования

С 15 по 21 января специалисты Мосгаза проведут внеплановые проверки газового оборудования в домах столицы. Об этом сообщает пресс-служба организации.
График проведения профилактических мероприятий будет опубликован 15 января на сайте предприятия и в социальных сетях.
Помимо этого, как сообщили в пресс-службе столичного департамента ЖКХ, Мосгаз начал принимать обращения через единую систему "112" вдобавок к своей системе "104".
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени