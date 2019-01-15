В жилых домах Москвы пройдут внеплановые проверки газового оборудования

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В жилых домах Москвы пройдут внеплановые проверки газового оборудования

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Фото: © Pixabay/Magnascan

График профилактических мероприятий будет опубликован 15 января на сайте предприятия.

С 15 по 21 января специалисты Мосгаза проведут внеплановые проверки газового оборудования в домах столицы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

График проведения профилактических мероприятий будет опубликован 15 января на сайте предприятия и в социальных сетях.

Помимо этого, как сообщили в пресс-службе столичного департамента ЖКХ, Мосгаз начал принимать обращения через единую систему "112" вдобавок к своей системе "104".

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