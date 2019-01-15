В РЖД прокомментировали возможность возврата курилок в поезда

РЖД не рассматривают возможность возврата специальных мест для курения в поезда дальнего следования. Об этом сообщил журналистам гендиректор "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД) Пётр Иванов.
— Не рассматриваем! — ответил Иванов на соответствующий вопрос.
Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году после принятия "антитабачного" закона. Сначала запрет распространялся на стадионы, школы, вузы, больницы, магазины, детские площадки, а также самолёты. С лета 2014 года курить не разрешается в гостиницах, кафе и ресторанах, поездах, а также на вокзалах и в аэропортах.
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