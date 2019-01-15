В Москве атмосферное давление приблизилось к 70-летнему рекорду

Показания барометров опустились до 727 миллиметров ртутного столба, что очень близко к "достижениям" 1948 года.

Аномально низкое атмосферное давление в Москве сегодня едва не достигло многолетнего рекорда. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

Давление упало до отметки 727 миллиметров ртутного столба и приблизилось к рекорду, зафиксированному в 1948 году. Утром на станции ВДНХ отмечался показатель 727,2 миллиметра, то есть 969,3 миллибара.

— Для 15 января самое минимальное давление было 959,9 миллибара. То есть рекорда мы не достигли, но мы близки к нему. Такое давление было в 1948 году, — заявила Позднякова.

Главный специалист метеобюро Москвы отметила, что сегодня рекорд достигнут не будет, так как атмосферное давление постепенно повышается.

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