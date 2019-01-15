Васильева прокомментировала возможность отмены ЕГЭ

По мнению главы Минпросвещения, следует чётко и внимательно подходить к данному экзамену как к получению единой оценки.

В России не будет отменён обязательный единый госэкзамен (ЕГЭ), поскольку он является большим социальным лифтом. Так возможность перехода к добровольной сдаче ЕГЭ прокомментировала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

— Нет. Это единая оценка знаний... Это очень большой социальный лифт, — сказала глава ведомства в интервью РБК в ответ на соответствующий вопрос.

По мнению Васильевой, следует чётко и внимательно подходить к данному экзамену как к получению единой оценки. Она также заявила о необходимости создания единых стандартов, ниже которых опускаться нельзя.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным — в вузе. Обязательными для получения аттестата о полном или неполном среднем образовании являются единые госэкзамены по русскому языку и математике. Со следующего года в их число планируется ввести отечественную историю, а с 2022 года — иностранный язык.