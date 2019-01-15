Пусть ещё бары откроют. Эксперт оценил продажу пива в отделениях Почты России

По его мнению, такой симбиоз понравится посетителям почтовых отделений в сельской местности.

Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз предложил сделать в отделениях Почты России пивные бары. Так он прокомментировал старт продаж пива в отделениях почты в Мурманской области. По мнению Дробиза, посетители могли бы скоротать ожидание при получении услуги.

— В почтовых отделениях, особенно в сельской местности, целесообразно это делать. Что там осталось-то? Магазин один может не выжить, магазин вместе с почтой ещё как-то там может выжить и помогает почте. Я знаю, что в целом ряде регионов были такие проекты, я не отслеживаю этот вопрос, но это вполне нормально и ничего в этом страшного нет, — сказал глава ЦИФРРА.

— Тем более на почте я бы ещё и пивные бары сделал, в почтовых отделениях, потому что ждать там жутко. Как правило, даже в Москве всегда очереди, и очень редко там можно прийти и спокойно получить услугу. Всегда очереди, всегда ждёшь, всегда медленно, поэтому я бы ещё и пива там выпил, — добавил эксперт.

Ранее представитель Почты России заявила, что продажа пива в отделениях стартовала с целью повысить рентабельность и снизить число жертв некачественного алкоголя.