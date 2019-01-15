Путин призвал АСИ активно участвовать в развитии нацпроектов

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Путин призвал АСИ активно участвовать в развитии нацпроектов

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Президент РФ Владимир Путин призвал Агентство стратегических инициатив принять активное участие в работе по национальным проектам. Об этом глава государства сказал во время заседания наблюдательного совета АСИ.

— Мне бы очень хотелось, чтобы ваша работа... была вписана в стратегию развития страны в том, что мы называем нашими национальными проектами, — сказал президент.

На этой встрече подводятся итоги работы АСИ за минувший год, обсуждаются новые проекты на 2019–2021 годы.

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