Путину подарили композитную хоккейную клюшку с гербом России

Президенту РФ Владимиру Путину подарили клюшку с гербом России. Мероприятие состоялось перед заседанием наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Перед тем, как главе государства вручили подарок, Путин осмотрел клюшки, которые сделаны из композитного материала. На опубликованных кадрах также можно заметить, что президент попробовал "сыграть" одной из них.

Все клюшки имеют разные названия, которые взяты у знаменитого российского оружия — Т-90, С-400, АК-47, "катюша".

Напомним, что в прошлом году Путин дарил хоккейные клюшки. Тогда они достались участникам турнира Ночной хоккейной лиги. Спортивный инвентарь был выполнен из новогодней ёлки.