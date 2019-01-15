Медведев призвал снизить нагрузку на бизнес

Также глава кабмина подчеркнул, что следует пересмотреть систему требований в самых "зарегулированных" секторах.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал снизить нагрузку на предпринимателей. Об этом он заявил в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

— Мы должны снизить нагрузку на предпринимателей и пересмотреть систему требований, прежде всего, к таким наиболее зарегулированным секторам: транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор, — сказал Медведев.

Он добавил, что эту задачу можно решить с помощью механизма так называемой "регуляторной гильотины".

Ранее Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что падение курса криптовалют не повод их хоронить.