Медведев призвал снизить нагрузку на бизнес

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал снизить нагрузку на предпринимателей. Об этом он заявил в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
— Мы должны снизить нагрузку на предпринимателей и пересмотреть систему требований, прежде всего, к таким наиболее зарегулированным секторам: транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор, — сказал Медведев.
Он добавил, что эту задачу можно решить с помощью механизма так называемой "регуляторной гильотины".
Ранее Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что падение курса криптовалют не повод их хоронить.
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