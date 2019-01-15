Первое в наступившем году. Путин завтра проведёт совещание с членами кабмина

Президент РФ Владимир Путин завтра проведёт совещание с членами правительства. Оно станет первым в наступившем году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— 16 января Владимир Путин проведёт первое в этом году совещание с членами Правительства Российской Федерации, — говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что на совещании будут обсуждать приоритетные задачи в социально-экономической сфере в этом году и их реализацию. Кроме того, на заседании рассмотрят ряд актуальных текущих вопросов.