Первое в наступившем году. Путин завтра проведёт совещание с членами кабмина

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Первое в наступившем году. Путин завтра проведёт совещание с членами кабмина

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Президент РФ Владимир Путин завтра проведёт совещание с членами правительства. Оно станет первым в наступившем году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— 16 января Владимир Путин проведёт первое в этом году совещание с членами Правительства Российской Федерации, — говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что на совещании будут обсуждать приоритетные задачи в социально-экономической сфере в этом году и их реализацию. Кроме того, на заседании рассмотрят ряд актуальных текущих вопросов.

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