Для гармонии в отношениях. Нумеролог рассказала, как выбрать дату свадьбы

По словам специалиста, правильно подобранная дата бракосочетания способствует снижению количества ссор и поможет людям найти общий язык, быть более близкими.

Нумеролог Евгения Белова в беседе с Лайфом прокомментировала ситуацию с будущими молодожёнами, которые выстраиваются в очередь в загсах, чтобы выбрать "красивую дату" свадьбы. Она отмечает, что по своей сути такие даты не имеют никакого влияния на людей.

— Сама по себе дата не имеет абсолютно никакого влияния на людей. Потому что у каждого человека есть свой цифровой код, у каждого человека есть своё счастливое число, у каждого человека есть число, в которое у него всё получается, всё идёт замечательно и прекрасно, — сказала она.

По словам Беловой, число не может быть общим и одинаковым, поэтому пара должна выбирать дату исходя из личных цифровых кодов.

— Тогда да, конечно, цифры будут иметь значение и даты будут иметь значение и влияние на семейную жизнь, и на любовь, и на благополучие будущего семейного союза. Но только в том случае, если она подобрана индивидуально, а не является просто красивой в календарном смысле слова, — отмечает нумеролог.

Специалист отмечает, что правильно подобранная дата выступает как гармонизатор отношений и человек обретает дополнительную удачу.

— Если мы берём конкретно пары, конкретно любовные отношения, то такая пара будет меньше ссориться, людям будет гораздо проще найти общий язык, быть более близкими, стать настоящими друзьями. То есть это гармония, которая поселяется в отношениях точно так же, как она поселилась и в числах, можно сказать, — заключила эксперт.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге сотни человек выстроились в очередь у загса ради получения "красивой даты" свадьбы. Очередь растянулась на многие десятки метров, заняв тротуар вдоль нескольких зданий. Дело в том, что с сегодняшнего дня в загсах и дворцах бракосочетания Северной столицы начинают принимать заявления на заключение брака. Дату можно выбрать с апреля по декабрь.