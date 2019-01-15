BMW отзывает в России сотни машин из-за проблем с бортовым компьютером

Неверная программа может привести к тому, что двигатель получит повреждение "при специфических условиях эксплуатации".

Дилер BMW в России ООО "БМВ Русланд трейдинг" отзывает 684 автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Отзыв коснётся автомобилей BMW M550i xDrive и BMW 750i (Li) xDrive (серия G11/G12/G30), проданных с августа 2015 года по август 2018 года.

— Причиной отзыва транспортных средств является программное обеспечение, которое может содержать ошибки и должно быть доработано для предотвращения возможных повреждений двигателя внутреннего сгорания при специфических условиях эксплуатации, — сказано в сообщении ведомства.

Как отмечается, на некоторых автомобилях ошибки в ПО могли привести к начальному повреждению зеркал цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

На отзываемых машинах будет проведено кодирование блоков управления версией ISTA 4.12.3x или более новой. Кроме того, на всех транспортных средствах будет проведена углубленная проверка состояния двигателя.

Для владельцев автомобилей все ремонтные работы будут бесплатными.