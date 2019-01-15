Лежало в сугробе. Тело пропавшего в Москве директора "Евросети" нашли в лесу

О местонахождении Ефимова не было ничего известно с 8 утра 12 января. Добровольцы обнаружили мужчину недалеко от его дома.

Пропавшего в Москве директора салона связи "Евросеть" Д. Ефимова нашли мёртвым на 21-м километре Киевского шоссе. Почти трое суток 29-летнего мужчину пытались найти полиция и поисковая группа "Лиза Алерт", в ночь на 15 января он был найден.

— Его тело лежало под снегом в лесополосе в районе 21-го км Киевского шоссе. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили. На момент обнаружения гражданин был мёртв около двух дней, — цитирует агентство "Москва" слова источника в правоохранительных органах.

По его словам, мужчина был обнаружен недалеко от его места жительства в ТиНАО. Добровольцы поняли, кого нашли, когда в одежде умершего обнаружили военный билет на имя Ефимова. Тело директора "Евросети" направили специалистам для проведения судебно-медицинского исследования, ведётся проверка. Уточняется, что о местонахождении Ефимова не было ничего известно с 8 утра 12 января.