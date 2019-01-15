"Оттолкнёт гостей". В РСТ выступили против налога на выезд из России

В Российском союзе туриндустрии считают, что для граждан это будет избыточным грузом, потому что взамен никаких нововведений не предлагается.

Необходимо сначала выработать чёткую концепцию и стратегию развития туризма, и потом, определив механизм развития, вводить такие сборы, как налог на выезд из страны. Об этом Лайфу рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

— Сборы это там, где отлажен поток, где развита инфраструктура, люди понимают, за что они платят. Здесь же, кроме как нового сбора, ничего не предлагается, — сказал Барзыкин.

По его мнению, новые поборы не привлекают, а отталкивают гостей, а россиянам не дают ничего, кроме избыточного груза, так как взамен никаких нововведений не предлагается.

Барзыкин отметил, что туризм имеет очень хороший потенциал в России, так как Минэкономразвития разрабатывает стратегию для данной индустрии.

Напомним, ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" предложила ввести в России налог на выезд из страны — как для иностранцев, так и для российских граждан.