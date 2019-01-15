Путин призвал продолжить практику национальной предпринимательской инициативы

Президент России Владимир Путин призвал продолжить практику предпринимательской инициативы. Об этом глава государства заявил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Также, по словам главы государства, существует необходимость создать действующий механизм улучшения деловой среды на всей территории России.

— Мы с вами прекрасно понимаем и отдаём себе в этом отчёт: одно дело — хорошая идея, одно дело — если она где-то пробивает свои ростки, а другое дело — это реализация в масштабах всей страны, — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что если это удастся сделать, то страну ждёт полномасштабный эффект, который, собственно, нужен.