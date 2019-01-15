Путин считает, что власти должны реагировать на запросы бизнеса в режиме онлайн

Органы власти должны иметь возможность моментально реагировать на запросы представителей бизнес-сообщества. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

— Власти на всех уровнях должны иметь возможность быстро, буквально в режиме онлайн, реагировать на запросы и проблемы предпринимателей. Современные цифровые технологии позволяют это эффективно делать уже сегодня, — сказал глава государства.

О проблемах предпринимателей сегодня говорили и на другой площадке — Гайдаровском форуме. Так, премьер Медведев заявил, что в России должны снизить нагрузку на бизнес и пересмотреть систему требований прежде всего к таким наиболее зарегулированным секторам, как транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор.