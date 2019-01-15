Народ ни на что не влияет. Политолог сравнил Украину с концлагерем

По его мнению, власти страны держат так называемые "добробаты", чтобы не дать населению выступать против.

Ситуацию на Украине можно сравнить с концлагерем, где начальство определяет все правила. Об этом Лайфу заявил заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин, комментируя сообщения о повышении на Украине в несколько раз тарифов ЖКХ и падении размера пенсий.

— Нужно понимать, что никаких возможностей изменить курс государства у населения Украины нет, и граждане Украины это прекрасно понимают. Я хочу напомнить, что всевозможные протестные акции, реальные протестные акции, а не опереточные, которые разыгрывали под стенами Верховной рады, закончились после демонстративного сожжения людей в Одессе. Как бурлила Украина до этого, после этого — всё, — заявил Шишкин.

По его мнению, с любыми проявлениями недовольства в стране теперь будут расправляться во внесудебном порядке.

— Для этого существуют аналоги латиноамериканских эскадронов смерти, так называемые добробаты, нацистские батальоны. Для чего их держат? Исключительно для того, чтобы не позволять населению реально выступать против стратегического курса нынешнего правительства. А повышение цен на газ и снижение жизненного уровня — это и входит в задачу этого правительства, — сказал замдиректора Института стран СНГ.

Шишкин добавил, что украинцы понимают ситуацию, однако сделать ничего не могут.

— Это точно так, как задаваться вопросом "А почему так плохо жилось в концлагере, а люди не возмущались?", — заключил эксперт.

Ранее в Совфеде ситуацию с уровнем жизни на Украине назвали критической, а кандидат на пост президента Украины Александр Вилкул заявил, что проводимые в стране реформы являются "циничными экспериментами над людьми".