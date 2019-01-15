Путин призвал помочь бизнесу, занимающемуся сохранением исторического наследия

По мнению главы государства, содействия достойны предприниматели, которые участвуют в создании комфортной, современной среды для жизни граждан.

Развитие населённых пунктов с сохранением исторических памятников является одним из важнейших направлений в рамках отечественных нацпроектов на ближайшее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

— Следует оказать содействие предпринимателям, которые берут на себя вопросы благоустройства, сохранения исторического наследия, организации общественных пространств, досуга, спорта и туризма, — призвал глава государства.

Президент пояснил, что имеет в виду бизнесменов, которые готовы участвовать в решении важнейших национальных задач, а также в создании комфортной, современной среды для жизни в городах и населённых пунктах.

Кроме того, Владимир Путин признался в ходе заседания, что АСИ вызывает у него "приятное чувство гордости", поэтому он хотел бы, чтобы агентство приняло более активное участие в развитии нацпроектов.