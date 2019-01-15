Восьмерым украинским морякам продлили арест на три месяца

Всем 24 украинцам, которые принимали участие в провокации в Керченском проливе, ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.

Лефортовский суд Москвы продлил арест до 24 апреля восьмерым украинским морякам, задержанным после провокации в Керченском проливе. Часть из них — Богдан Головаш, Сергей Попов, Андрей Шевченко и Владимир Терещенко — отказались в ходе заседания отвечать на вопросы суда, ссылаясь на статью 17 Женевской конвенции.

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию.