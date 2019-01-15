Настя Рыбка и Алекс Лесли останутся под стражей до дня депортации из Таиланда

Однако даже нет приблизительной даты, когда Кириллова и Вашукевич будут высылать из королевства.

Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), которых сегодня суд Паттайи приговорил к условному сроку по делу о нелегальном "секс-тренинге", пока останутся под стражей. Они будут находиться в Центре временного содержания и миграционной полиции Таиланда вплоть до дня депортации из королевства.

— Подсудимые по этому делу не могут быть освобождены до депортации, так как у них нет виз и они были лишены разрешений на безвизовое пребывание в стране, — приводит слова представителя иммиграционной полиции РИА "Новости".

Сначала Рыбку, Лесли и ещё шестерых фигурантов дела будут держать в Паттайе, а затем перевезут в Бангкок, пока не решится вопрос с депортацией. Ожидается, что их вышлют в Россию и Белоруссию, но дата пока не известна.

Лесли, Рыбка и ещё шесть человек были задержаны в феврале прошлого года во время "секс-тренинга", который власти Таиланда сочли незаконным. Спустя почти год заключения Кириллов и Вашукевич решили признать себя виновными.