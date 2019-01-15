"По мне ударь!" Шохин и Минниханов оценили российские композитные клюшки

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"По мне ударь!" Шохин и Минниханов оценили российские композитные клюшки

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Руководитель РСПП Александр Шохин и глава Татарстана Рустам Минниханов оценили российские композитные хоккейные клюшки. Спортивный инвентарь имеет названия знаменитого российского оружия — Т-90, С-400, АК-47, "катюша".

Шохин, взяв клюшку, сказал: "Дайте хоть что-нибудь ударить". В свою очередь, Минниханов в шутку ответил: "А по мне ударь".

Напомним, что ранее клюшку с гербом России подарили президенту России Владимиру Путину.

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