"По мне ударь!" Шохин и Минниханов оценили российские композитные клюшки

Руководитель РСПП Александр Шохин и глава Татарстана Рустам Минниханов оценили российские композитные хоккейные клюшки. Спортивный инвентарь имеет названия знаменитого российского оружия — Т-90, С-400, АК-47, "катюша".
Шохин, взяв клюшку, сказал: "Дайте хоть что-нибудь ударить". В свою очередь, Минниханов в шутку ответил: "А по мне ударь".
Напомним, что ранее клюшку с гербом России подарили президенту России Владимиру Путину.
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