Погреться успели? В Москве зафиксировали первую январскую оттепель

Первая январская оттепель зафиксирована в Москве. Об этом сообщает ИА "Метеоновости". Как отмечает портал, сначала нулевой рубеж температура преодолела в центре города, где на метеостанции Балчуг в полдень было зарегистрировано плюс 0,3 градуса. К 13 часам та же температура наблюдалась на метеостанции ВДНХ.
Отмечается, что в декабре оттепели наблюдались в течение четырёх дней.
Ранее Лайф сообщал об аномально низком атмосферном давлении, установившемся в российской столице.
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