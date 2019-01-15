Погреться успели? В Москве зафиксировали первую январскую оттепель

Днём температура воздуха в столице поднялась до плюс 0,3 градуса, хотя ещё в утренние часы была отрицательной.

Первая январская оттепель зафиксирована в Москве. Об этом сообщает ИА "Метеоновости". Как отмечает портал, сначала нулевой рубеж температура преодолела в центре города, где на метеостанции Балчуг в полдень было зарегистрировано плюс 0,3 градуса. К 13 часам та же температура наблюдалась на метеостанции ВДНХ.

Отмечается, что в декабре оттепели наблюдались в течение четырёх дней.

Ранее Лайф сообщал об аномально низком атмосферном давлении, установившемся в российской столице.