Минобороны отсудило у "Звёздочки" неустойку в 17 миллионов рублей

В январе 2018 года военное ведомство потребовало более 3,7 млрд рублей неустойки по контракту.

Министерство обороны по решению Московского арбитражного суда отсудило у "Звёздочки" примерно 17 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, в январе 2018 года ведомство потребовало у компании более 3,7 млрд рублей неустойки по контракту. Согласно договору, "Звёздочка" должна была обслуживать корабли Северного флота в 2014−2016 годах. Но, по словам истца, работа велась с нарушением оговорённых сроков.

По словам представителя компании-ответчика, задержки связаны с тем, что заказчик не вовремя согласовывал объёмы работ. Поэтому ответчик иск не признал.

В компании рассказали, что центр судостроения отверг расчёты неустойки по обслуживанию крейсера "Адмирал Кузнецов", подготовленные Минобороны. Таким образом, истец не выполнил свои обязательства и предоставил свой расчёт, который многократно ниже заявленных требований.

Мотивы решения судей станут известны после того, как будет доступен полный текст судебного акта. Решение вступит в силу через месяц, если за это время на него не будет подана апелляционная жалоба.

Напомним, плавучий док ПД-50 затонул во время планового выхода из него крейсера "Адмирал Кузнецов". Сообщалось, что причиной ЧП стали перебои напряжения в электросети. В результате ЧП четыре сотрудника завода пострадали, ещё один человек пропал. В ноябре стало известно, что скончался пострадавший в результате ЧП с плавдоком в Мурманске.