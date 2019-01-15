В Испании третий день пытаются спасти из колодца двухлетнего малыша

Родители ребёнка, до этого пережившие смерть его старшего брата, надеются на чудо.

Двухлетний ребёнок провалился в колодец глубиной 100 метров в Испании. Поисково-спасательная операция в регионе Коста-дель-Соль продолжается третий день. В ней задействованы более ста специалистов. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что у правоохранителей нет стопроцентной уверенности в том, что мальчик находится под землёй. Пока в полости на глубине около 76 метров удалось найти лишь мешок с конфетами и пластиковый стакан. Принадлежали ли они ребёнку, не сообщается.

Un centenar de personas trabajan para rescatar al niño de dos años de un pozo de Málaga https://t.co/nfBfF55YG6 pic.twitter.com/Fzg77U6T02 — Cadena SER (@La_SER) 14 января 2019 г.

У спасателей нет возможности попасть под землю из-за маленькой ширины колодца. Из-за вероятности обрушения грунта прорыть новый колодец не представляется возможным. Родные мальчика надеются, что он жив, несмотря на то что мог пролететь расстояние, равное падению с 30-го этажа.

Трёхлетний брат пропавшего малыша умер в мае 2017 года от сердечного приступа.