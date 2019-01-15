Глава АСИ заявила, что нацпроекты станут фильтром отбора проектов агентства

Нацпроекты станут фильтром отбора проектов Агентства стратегических инициатив. Об этом заявила глава АСИ Светлана Чупшева.

— Мы приняли решение сделать национальные проекты главным фильтром по отбору наших инициатив и проектов, которые мы поддерживаем, — сказала она в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.

Чупшева добавила, что главной ролью агентства в реализации проектов являются люди, лидеры и сообщества, которые участвуют в проектах и вносят системный, масштабный характер, позволяющий эти задачи решить.