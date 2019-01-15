Под стражей до 24 апреля. Ещё четырём украинским морякам продлили срок ареста

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Под стражей до 24 апреля. Ещё четырём украинским морякам продлили срок ареста

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Задержанный капитан второго ранга с корабля ВМС Украины "Бердянск" Денис Гриценко. Фото: ©РИА Новости/Алексей Мальгавко

Еще четырем украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы, продлили срок ареста. Михаил Власюк, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко будут под стражей до 24 апреля.

Сегодня немного ранее суд продлил арест восьмерым морякам. Слушание по делу оставшихся 12 украинцев состоится завтра.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны, а затем и арестованы. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию.

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