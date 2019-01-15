"Без показного пиара". Росмолодёжь поддержит проекты, подобные "Ёлке желаний"

Глава ведомства заявил о важности акций, нацеленных на помощь детям, молодым людям и взрослым, оказавшимся в тяжёлой ситуации.

Федеральное агентство по делам молодёжи собирается поддерживать проекты, подобные "Ёлке желаний", в рамках которого исполняются мечты тяжелобольных детей. Об этом сообщил глава Росмолодёжи Александр Бугаев.

— Такого рода проектов на самом деле очень много, все из которых не перечислить. Надо говорить о поддержке как раз движения в целом, чем мы и будем заниматься. Много разных желаний, которые есть у детей, молодых людей, оказавшихся в тяжёлой ситуации, у взрослых. Я уверен, будут выполняться и без какого-то отдельного показного пиара, — заявил он РИА "Новости" в кулуарах Гайдаровского форума.

Глава Росмолодёжи подчеркнул, что проведение такой акции было инициативой прежде всего самих добровольческих и волонтёрских организаций. Он также отметил, что на ёлке с мечтами детей, которую установили в Кремле перед последним в 2018 году заседанием Госсовета, не осталось ни одного желания — все разобраны. Бугаев выразил убеждённость, что ни одна мечта с той ели не останется не исполненной.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял участие в проекте. Он взял с благотворительного стенда пять конвертов с мечтами тяжелобольных детей и четыре уже исполнил.