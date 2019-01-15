Путин призвал запустить механизм, позволяющий передавать востребованные навыки

Президент РФ Владимир Путин призвал в рамках национальной технологической инициативы запустить механизм, позволяющий распространять знания и навыки, которые являются востребованными сегодня и будут такими в будущем.

На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив глава государства напомнил, что благодаря движению Worldskills и созданию сети кванториумов уже задан стимул для изменения в профобразовании.

— Считаю необходимым в рамках национальной технологической инициативы запустить механизм, позволяющий как можно шире распространять знания и компетенции, которые востребованы не только сегодня, но и в будущем, — отметил Владимир Путин.

Он назвал критически важным снятие барьеров для работы исследователей, разработчиков передовых технологий.

Путин сегодня также призвал АСИ активно участвовать в развитии нацпроектов.