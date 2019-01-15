В США скончалась легенда Бродвея Кэрол Чэннинг

Американская актриса и певица Кэрол Чэннинг скончалась в возрасте 97 лет. Об этом со ссылкой на агента актрисы сообщает телеканал CNN.
Звезда Бродвея умерла в своём доме в калифорнийском городе Ранчо-Мираж 15 января.
Broadway legend Carol Channing, best known for her starring role in "Hello Dolly!," is dead at age 97 https://t.co/WnjPwqmI9w pic.twitter.com/kLDRbi1N31— CNN Breaking News (@cnnbrk) 15 января 2019 г.
Успех к Чэннинг пришёл в 1949 году после роли Лорелей Ли в постановке "Джентльмены предпочитают блондинок" на Бродвее. Актриса трижды получала премию "Тони", одна из статуэток была вручена ей за достижения всей жизни. Наиболее известный мюзикл с участием Чэннинг — "Весьма современная Милли" — принёс ей премию "Золотой глобус" как лучшей актрисе второго плана и номинацию на "Оскар" в той же категории.
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