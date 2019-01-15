В США скончалась легенда Бродвея Кэрол Чэннинг

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В США скончалась легенда Бродвея Кэрол Чэннинг

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Трижды она была удостоена премии "Тони", получила "Золотой глобус" как лучшая актриса второго плана, а также была номинирована на "Оскар".

Американская актриса и певица Кэрол Чэннинг скончалась в возрасте 97 лет. Об этом со ссылкой на агента актрисы сообщает телеканал CNN.

Звезда Бродвея умерла в своём доме в калифорнийском городе Ранчо-Мираж 15 января.

Успех к Чэннинг пришёл в 1949 году после роли Лорелей Ли в постановке "Джентльмены предпочитают блондинок" на Бродвее. Актриса трижды получала премию "Тони", одна из статуэток была вручена ей за достижения всей жизни. Наиболее известный мюзикл с участием Чэннинг — "Весьма современная Милли" — принёс ей премию "Золотой глобус" как лучшей актрисе второго плана и номинацию на "Оскар" в той же категории.

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