Медведев объяснил степень абсурдности претензий к бизнесу на примере омлета

По словам главы кабмина, количество нормативных актов, которым должны следовать предприниматели, также необоснованно завышено, как у одного из простейших блюд.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил абсурдность ряда претензий к бизнесу на примере требований к приготовлению омлета в различных организациях общепита. Об этом он рассказал, выступая на Гайдаровском форуме.

— При приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2,5–3 см, ставят в жарочный шкаф температурой 180–200 градусов на 8–10 минут, — процитировал Медведев требования к приготовлению блюда.

Глава кабмина сыронизировал, что "иначе жарить нельзя, просто пометьте себе, если кто-нибудь планирует заняться этим видом деятельности". Как подчеркнул вице-премьер, таких "абсурдных, странных требований предостаточно" и "надо с этим что-то делать".

По словам председателя правительства, количество нормативных актов, которым должны следовать предприниматели, также необоснованно завышено, их число составляет более девяти тысяч. Медведев убеждён, что для решения задачи экономического рывка нужно снизить нагрузку на бизнес, пересмотреть систему требований.