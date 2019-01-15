Патрушев не исключил новых провокаций со стороны Киева в 2019 году

Секретарь Совбеза России отметил, что не следует исключать и силовых действий со стороны украинских властей.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не исключает новых провокаций с украинской стороны в 2019 году. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".

— Не исключаю появления на Украине в 2019 году новых провокаций против России, поскольку это единственный способ напомнить Украине о себе международному сообществу, прежде всего США и ЕС, доверие которых к Киеву стремительно падает, — заявил политик.

Патрушев напомнил, что провокация Украины у Керченского пролива уже стала поводом для отмены встречи лидеров России и США в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе.

— Что касается сценария резкой эскалации вооружённого конфликта в Донбассе, то он чреват серьёзными негативными последствиями для Украины и Запада. Вместе с тем силовых действий исключать нельзя, — отметил Патрушев.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ уже предупреждал о возможных провокациях украинской стороны на границе с Россией.