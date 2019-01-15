В ручном режиме. Патрушев заявил, что США управляют властью в Киеве и Порошенко

Читайте также

В ручном режиме. Патрушев заявил, что США управляют властью в Киеве и Порошенко

86

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

На Украине, как отметил секретарь Совбеза, не решены острые внутриполитические проблемы, буксуют реформы в социально-экономической сфере.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Соединённые Штаты управляют киевской властью и лично украинским лидером Петром Порошенко. Об этом сообщает "Российская газета".

— Результаты четырёхлетней работы Порошенко на посту главы государства оцениваются скептически даже украинскими экспертами, — сказал Патрушев.

По его словам, на Украине не решены острые внутриполитические проблемы, буксуют реформы в социально-экономической сфере. Кроме того, в Донбассе продолжается конфликт, а сама Незалежная уже утратила самостоятельность на внешнеполитической арене, отмечает секретарь Совбеза.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×