В ручном режиме. Патрушев заявил, что США управляют властью в Киеве и Порошенко

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Соединённые Штаты управляют киевской властью и лично украинским лидером Петром Порошенко. Об этом сообщает "Российская газета".
— Результаты четырёхлетней работы Порошенко на посту главы государства оцениваются скептически даже украинскими экспертами, — сказал Патрушев.
По его словам, на Украине не решены острые внутриполитические проблемы, буксуют реформы в социально-экономической сфере. Кроме того, в Донбассе продолжается конфликт, а сама Незалежная уже утратила самостоятельность на внешнеполитической арене, отмечает секретарь Совбеза.
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