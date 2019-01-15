Всё сгорело. Появились фото с места ДТП, унёсшего жизни семи человек

Все три автомобиля, столкнувшиеся в Нижнедевицком районе Воронежской области, сгорели. Региональное управление МЧС обнародовало фото с места аварии, которая унесла жизни сразу семерых человек.
В региональном управлении МВД рассказали, что авария случилась примерно в 15:15 на 166-м км автодороги Курск — Борисоглебск. По имеющимся данным, водитель "лексуса" допустил столкновение с двумя встречными машинами.
От мощного удара машины загорелись. Когда приехали спасатели, от авто уже остались почти только голые металлические кузова.
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