Всё сгорело. Появились фото с места ДТП, унёсшего жизни семи человек

По предварительным данным, водитель "лексуса" выскочил на встречную полосу и протаранил два других автомобиля.

Все три автомобиля, столкнувшиеся в Нижнедевицком районе Воронежской области, сгорели. Региональное управление МЧС обнародовало фото с места аварии, которая унесла жизни сразу семерых человек.

В региональном управлении МВД рассказали, что авария случилась примерно в 15:15 на 166-м км автодороги Курск — Борисоглебск. По имеющимся данным, водитель "лексуса" допустил столкновение с двумя встречными машинами.

От мощного удара машины загорелись. Когда приехали спасатели, от авто уже остались почти только голые металлические кузова.