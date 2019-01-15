"Провокация". Учительница объяснила, почему не пустила ученика в столовую

Сотрудница образовательного заведения заявила, что инцидент был провокацией со стороны старшеклассников.

Замдиректора по учебной работе школы номер 13 Гульчачак Давлетшина объяснила, почему не пустила ребёнка в столовую. Об этом она рассказала радиостанции "Говорит Москва".

— Он деньги не заплатил за горячее питание, а в это время у нас ограничена продажа выпечки, выпечку можно купить после 1-го урока и после 4-го урока, а он подошёл после 3-го урока, в это время выпечка не продавалась, — сказала Давлетшина.

Замдиректора отметила, что на видео попала лишь часть инцидента и никакого грубого обращения в адрес школьника не было, это была "провокация". Она объяснила, что старшеклассники заранее подготовились и не стали выкладывать то, что ребёнок говорил до этого.

Давлетшина пояснила, что после третьего урока питаются дети из начальных классов, поэтому на остальных учеников в это время нет места. Она добавила, что у матери ребёнка по поводу случившегося претензий нет.

Напомним, кадры с учительницей, не пустившей ребёнка в столовую, вызвали бурную реакцию в соцсетях. Некоторые предположили, что у учителей могли быть существенные причины для таких действий.