"Шины уже никто не будет палить". Ярош назвал условия нового Майдана на Украине

При этом радикал уверен, что события разворачивались бы по сценарию, отличному от 2014 года.

Основатель и бывший лидер националистического движения "Правый сектор"*, а ныне депутат Верховной рады Дмитрий Ярош рассказал, при каких условиях на Украине возможен новый Майдан. Нардеп заявил о готовности повторить "революцию достоинства в случае капитуляции".

— Если государство сдадут России на их условиях — в языковой политике, культурной, экономической. В таком случае шины, конечно, уже никто не будет палить. У людей на руках достаточно всего, чтобы более эффективно действовать, — сказал националист в интервью "Украинской правде".

По мнению Яроша, существует целый комплекс легальных демократических процедур, которые при желании можно задействовать при повторении событий 2014 года. Нардеп посетовал, что из-за нежелания покидать "зону комфорта" этим никто не хочет заниматься, даже оппозиционные политики.

Ярош также пояснил, что, по его убеждению, конечной целью Майдана является утверждение "собственного полноценного, процветающего государства, где люди будут себя достойно чувствовать". Народный избранник заявил, что цели "революции достоинства" 2014 года не были выполнены в полной мере даже спустя пять лет.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.