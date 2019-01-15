В Уфе двоих полицейских заподозрили в избиении следователей СК

Один из фигурантов дела предоставил фиктивную справку о переломе руки, чтобы избежать уголовной ответственности.

В Уфе против двух полицейских возбудили уголовное дело за применение физической силы в отношении двух следователей. Об этом сообщили в республиканском управлении СК РФ.

По данным следствия, в декабре 2018 года следователи регионального СУ СК прибыли в отдел полиции № 11 в Уфе для осмотра места происшествия — одного из помещений отдела полиции. Для этого следователи привлекли двух понятых.

Сотрудники дежурной части применили физическую силу против следователей, вывели их из помещения. Одному из следователей были нанесены телесные повреждения.

Как отмечается, один из полицейских пытался избежать уголовной ответственности, предоставив фиктивную справку о переломе руки.