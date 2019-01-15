В Госдепе США назвали разочаровывающей встречу с Россией по ДРСМД

В Госдепартаменте США сочли разочаровывающей встречу с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Вашингтоне продолжают настаивать, что Москва якобы нарушает это соглашение. Об этом заявляет замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

— Встреча была разочаровывающей, потому что ясно, что Россия продолжает нарушать договор и не была готова объяснить, как она планирует вернуться к его полному и проверяемому выполнению, — утверждается в заявлении, распространённом Представительством США при ООН в Женеве от имени Томпсон.

В Госдепе заявляют, что "послание" американцев было чётким. В нём говорилось, что Москва должна уничтожить ракеты, не соответствующие договору.

В МИД РФ встречу с представителями США никак не комментировали.

Как уже сообщал Лайф, власти США ранее заявили о решении выйти из договора. Отсчёт заявленного срока в 60 дней может начаться в феврале этого года. Россия отвергает все обвинения со стороны Штатов по поводу того, что она якобы не исполняет договор.